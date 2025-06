Amalia weer uit het ziekenhuis na val van paard

Kroonprinses Amalia (21) is weer thuis nadat ze was opgenomen in het ziekenhuis met een gebroken bovenarm. Dat meldt koningshuisdeskundige Sandra Schuurhof van Shownieuws op basis van informatie van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Schuurhof vertelde dinsdag bij Shownieuws meer over de val (zie bovenstaande video).

De prinses kwam dinsdag ten val tijdens het paardrijden en brak daarbij haar bovenarm. Ze werd geopereerd in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De ingreep is voorspoedig verlopen. Amalia zal thuis verder herstellen, aldus Schuurhof.

Het ongeluk gebeurde tijdens een privé-moment. Hoe het precies misging, is niet bekendgemaakt. Vanwege haar armbreuk is de geplande zomerfotosessie van donderdag uitgesteld naar 30 juni.