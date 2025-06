Prinses Amalia woensdag weer aan het werk na val van paard

Prinses Amalia pakt woensdag haar werkzaamheden weer op, nadat ze vorige week van haar paard viel en haar arm brak. De 21-jarige troonopvolgster is dan samen met koning Willem-Alexander aanwezig bij een militaire ceremonie op de Prins Bernhardkazerne in Amersfoort. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekendgemaakt.

Sandra Schuurhof vertelde dinsdag bij Shownieuws meer over de val (zie bovenstaande video).

Woensdag overhandigt de koning een nieuwe vlag aan het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia. Tijdens de ceremonie inspecteert hij ook de troepen. Na afloop praten de koning en prinses Amalia met enkele soldaten.

Operatie

De prinses kwam vorige week ongelukkig ten val tijdens het paardrijden en brak daarbij haar arm. Ze werd geopereerd in het UMC Utrecht en mocht twee dagen later alweer naar huis. Door het ongeluk moest ze haar koninklijke taken tijdelijk neerleggen.

ANP