Panel: vrees voor oorlog neemt af, ondanks oproep tot gereedheid defensie

De angst onder Nederlanders voor een oorlog waarbij Nederland zelf betrokken raakt, neemt licht af. Dat blijkt uit representatief panelonderzoek van Hart van Nederland. Waar eind 2024 nog 51 procent van de Nederlanders vreesde dat ons land in de komende jaren in een gewapend conflict terecht zou komen, is dat percentage nu gedaald naar 45 procent. Tegelijkertijd denkt 46 procent van de ondervraagden dat het niet zover zal komen.

De afname in angst voor oorlog werd gepeild op de dag dat een zeldzame en serieuze waarschuwing vanuit Defensie kwam. De hoogste militair van Nederland, generaal Onno Eichelsheim, stuurde deze week een zogenaamde dagorder uit aan alle defensiemedewerkers, meldde NOS donderdag. In de dagorder roept Eichelsheim op tot versnelde paraatheid van de Nederlandse strijdkrachten. Militairen moeten hun vaccinaties op orde brengen, basisvaardigheden opfrissen en eenheden moeten sneller worden opgeleid en getraind.

Defensie bereidt zich steeds meer voor op toenemende spanningen in de wereld. Daarom trainden zo'n 100 reservisten van het Korps Nationale Reserve in maart in de omgeving van Rotterdam op het bewaken en beveiligen van vitale infrastructuur (zie video).

De verminderde vrees lijkt echter niet voort te komen uit onderschatting. Nederlanders lijken de ernst van de internationale spanningen nog steeds serieus te nemen, maar zijn iets minder pessimistisch over een directe betrokkenheid van Nederland. Mogelijk speelt de toenemende zichtbaarheid van defensie-inspanningen, zoals de dagorder, juist een geruststellende rol. Ook gaf Eichelsheim aan dat de dagorder vooral was uitgevaardigd om de urgentie te onderstrepen, maar niet vanwege een concreet veranderde dreiging vanuit Rusland.

Die dagorder, een communicatiemiddel dat bij Defensie slechts in uitzonderlijke situaties wordt ingezet, wordt namelijk door een ruime meerderheid van de Nederlanders wel als verstandig gezien. 78 procent steunt de oproep van Eichelsheim, slechts 13 procent vindt het onverstandig en vreest dat zulke acties zorgen voor meer escalatie.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wat vind je van vuurwerk, klimaatdemonstraties of de opkomst van kunstmatige intelligentie? En hoe kijk jij naar de verschillende politieke besluiten? Dat krijg je allemaal voorgeschoteld in het Hart van Nederland-panel. Meld je hieronder aan en bepaal wat nieuws wordt!