'Commandant: Nederlandse militairen moeten zich versneld in gereedheid brengen'

In een dagorder, die woensdag werd verspreid, roept de hoogste militair van ons land, generaal Onno Eichelsheim, alle medewerkers van defensie op om zich versneld in gereedheid te brengen voor een eventuele inzet. Dat meldt de NOS. Het gaat om een bericht dat is verspreid onder 76.000 medewerkers van defensie: militairen en burgerpersoneel.

Defensie bereidt zich steeds meer voor op toenemende spanningen in de wereld. Daarom trainden zo'n 100 reservisten van het Korps Nationale Reserve in maart in de omgeving van Rotterdam op het bewaken en beveiligen van vitale infrastructuur (zie video).

Volgens de commandant der strijdkrachten is het versneld gereed stellen nodig. "Alle militairen moeten hun persoonlijke gereedheid onder de loep nemen", zou in het bericht staan volgens de NOS.

Het gaat hierbij om het op orde hebben van vaccinaties en basisvaardigheden, ook moeten alle eenheden zo snel mogelijk opgeleid en getraind zijn.

Een zogenaamde dagorder is bijzonder en komt niet vaak voor. Het bericht is alleen bedoeld voor bijzondere mededelingen, zegt een woordvoerder tegen de omroep.