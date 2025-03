Defensie wil groeien en wordt 'minder selectief': ook mensen met beperking welkom

Defensie wil de komende jaren stevig uitbreiden, met als doel om in uiterlijk 2030 maar liefst 100.000 mensen in dienst te hebben. Staatssecretaris Gijs Tuinman schrijft dat maandag aan de Tweede Kamer. In tijden van crisis moet dat aantal zelfs kunnen verdubbelen. De groei is volgens hem nodig vanwege de aanhoudende dreiging vanuit Rusland.

Ronald Rutten is 63 jaar, maar hij mag hij niet langer als reservist voor het leger werken. Volgens Defensie is hij namelijk te oud. In de bovenstaande video doet hij zijn verhaal.

Om dat voor elkaar te krijgen, wordt het huidige dienjaar uitgebreid. Jaarlijks moeten straks 1500 jongeren meedoen. Ook komt er een kortere variant van tien tot twaalf weken, waarin deelnemers een weerbaarheidstraining krijgen. Daarna worden ze automatisch reservist, die in vredestijd alleen worden opgeroepen om hun vaardigheden op peil te houden.

Jongeren actief benaderen

Het kabinet wil jongeren tussen de 18 en 27 jaar actief gaan benaderen. Ze krijgen binnenkort een enquête over hun bereidheid om in dienst te gaan. Voor nu is dat nog vrijwillig, maar als de spanningen verder oplopen, kan de oproep dwingender worden, zo laat Tuinman weten.

Ook de manier van werven gaat op de schop. In de huidige krappe arbeidsmarkt wordt defensie minder streng: ook mensen met een kleurenzienstoornis of voedselintolerantie kunnen straks in dienst. De fysieke eisen worden mogelijk verlaagd, en het aandeel vrouwen moet ook omhoog.

Reservisten nodig

Defensie wil niet alleen nieuwe mensen trekken maar ook het huidige personeel zoveel mogelijk behouden. Daarom worden oud-militairen en burgers die eerder bij defensie werkten actief benaderd om reservist te worden.

Ook worden vertrekkende militairen gevraagd of ze reservist willen worden. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om wettelijk vast te leggen dat vertrekkende beroepsmilitairen automatisch nog een tijd verbonden blijven als reservist.

• Defensie moet sneller groeien en transformeren De krijgsmacht moet sneller inzetgereed zijn vanwege het veranderende dreigingsbeeld. In 2030 moet er een inzetbare en schaalbare krijgsmacht staan, liefst eerder. • Twee organisaties: vrede en oorlog Defensie wil in 2027 klaar zijn met het opzetten van een vredes- en een oorlogsorganisatie, met uiteindelijk mogelijk 200.000 personeelsleden. • Sterke focus op reservisten Reservisten worden essentieel binnen de oorlogsorganisatie. Er komen kortere opleidingsroutes, zoals een nieuwe variant van het dienjaar van 10 tot 12 weken. • Nieuw wervingsmodel met enquête Er komt een enquête onder 18- tot 27-jarigen om interesse in Defensie te peilen. Deze kan later (deels) verplicht worden. De benodigde wetgeving wordt voorbereid. • Grootschalige campagne 'Tijd voor Defensie' Defensie start een brede campagne om burgers bewust te maken van de noodzaak én om personeel te werven. Iedereen moet zich welkom voelen. • Opleiden wordt hoofdtaak Defensie gaat opleidingen uitbreiden en moderniseren. Opleiden wordt een kernfunctie, essentieel voor opschaling. Er wordt gekeken naar een centraal opleidingsinstituut in Nederland.

Meer ruimte voor opleiden nieuwe rekruten

De reservisten die dan blijven kunnen dan bijvoorbeeld ingezet worden om nieuwe rekruten op te leiden. Centraal in het land komt een nieuw trainingscentrum. Daarna mogen deelnemers zelf kiezen of ze naar de landmacht, luchtmacht of marine gaan.

De dienstplicht keert niet terug, benadrukt Tuinman. Wel moet de krijgsmacht al in 2027 omgebouwd zijn tot een flexibele organisatie die inzetbaar is in zowel vredes- als oorlogstijd.

Hart van Nederland / ANP