Defensie wil militaire productie in oude autofabriek Nedcar

In de oude autofabriek van VDL Nedcar in het Limburgse Born moeten defensiebedrijven worden gevestigd. Daarover zijn het ministerie van Defensie en industrieconcern VDL het eens geworden, maakte het ministerie vrijdag bekend. In de enorme productiefaciliteit moeten meerdere bedrijven komen, waaronder voor de productie van militaire drones en voertuigen. Defensie neemt een deel van de kosten op zich, zoals de huur.

Zo'n 4500 werknemers van VDL Nedcar in Limburg stonden op straat nadat de laatste auto's in de fabriek werden gemaakt, zo is te zien in bovenstaande video.

"Dit wordt een vlaggenschip van de vernieuwde samenwerking tussen Defensie en bedrijven", aldus het ministerie. "Door deze samenwerking is extra militaire productiecapaciteit te realiseren in Nederland. Zo worden we minder afhankelijk van landen buiten Europa. Investeren in onze Europese en nationale defensie-industrie is cruciaal", meent minister Ruben Brekelmans (Defensie). Zijn departement is al langer in gesprek met VDL over de fabriek.

Meer geld aan defensie

VDL Nedcar maakte de afgelopen jaren Mini's voor autofabrikant BMW. Begin vorig jaar rolde de laatste auto uit de fabriek. Door de sluiting verloren meer dan vierduizend mensen hun baan. Er werden sinds 1967 auto's geproduceerd in Born.

In Europa wordt veel meer uitgegeven aan defensie sinds de aanval van Rusland drie jaar geleden op buurland Oekraïne. De oorlog maakte duidelijk dat de wapenindustrie in Europa te klein is en de afhankelijkheid van producenten elders te groot.

Hart van Nederland/ANP