Defensie kijkt naar actieve dienstplicht in Nederland

Het ministerie van Defensie heeft in kaart gebracht wat er bij komt kijken als Nederland de actieve dienstplicht weer invoert. Dat blijkt uit documenten die RTL Nieuws heeft opgevraagd. Het is 27 jaar geleden dat we in ons land actieve dienstplicht hadden.

Volgens RTL Nieuws is de conclusie die uit deze documenten komt dat onze krijgsmacht daar bij lange na niet klaar voor is. Er zijn grote investeringen nodig in personeel en materiaal, zoals trainers, kazernes, wapens en munitie. Er zullen ook extra psychologen nodig zijn voor de keuring en selectie van dienstplichtigen en moet er een plan gemaakt worden voor het omgaan met dienstweigeraars.

Defensie benadrukt wel aan de nieuwssite dat het gaat om "een eerste verkenning". Er zijn geen plannen om dienstplichtigen zich te laten melden. Maar dat kan snel veranderen. In de stukken staat dat Nederland onmiddellijk zal volgen als onze buurlanden de dienstplicht invoeren.

Vind jij dat de actieve dienstplicht ingevoerd moet worden? In april 2022 vond meer dan de helft van het Hart van Nederland-panel van wel. In de video hierboven zie wat mensen ervan vinden.

Groot conflict verwacht

De reden dat Defensie de mogelijkheid nu in kaart brengt, is dat we ons zouden moeten voorbereiden op een "groot militair conflict" dat in de komende vijf tot tien jaar kan gebeuren. De veiligheidssituatie in de wereld is in hoog tempo aan het verslechteren, schrijven ze. "De Russische inval in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten en diverse andere brandhaarden hebben opnieuw aangetoond dat veiligheid niet vanzelfsprekend is."

Dienstplicht in Nederland Op dit moment is er in Nederland wel een dienstplicht voor mensen vanaf 17 tot 45 jaar, maar Defensie roept dienstplichtigen niet meer op. Deze "opkomstplicht" is op 1 mei 1997 afgeschaft. Als je 17 jaar wordt, krijg je wel een brief van de overheid over de dienstplicht, maar wordt je dus niet opgeroepen. Sinds 1 januari 2020 geldt deze dienstplicht ook voor vrouwen.

Beroepsleger

Op dit moment hebben we een beroepsleger, met zo'n 42.000 militairen. Maar als het tot een groot militair conflict komt, heeft Nederland veel meer manschappen nodig. Defensie is druk met het werven van nieuwe rekruten en wil meer reservisten in dienst. Dat zijn mensen die naast een normale baan of studie, parttime beschikbaar zijn voor het Defensie.

In 2029 wil de krijgsmacht 9000 rekruten (beroeps-, reservisten- en dienjaarmilitairen) per jaar opleiden, vertelt de Commandant der Strijdkrachten aan RTL Nieuws. Om meer mensen te kunnen opleiden, heeft Defensie de opleidingstijd ingekort. Daardoor kunnen mensen eerder het leger in.

De Commandant der Strijdkrachten verwacht dat de actieve dienstplicht voorlopig niet nodig zal zijn omdat genoeg mensen zich vrijwillig zullen melden.