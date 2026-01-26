Nederlandse reservisten redden onderkoelde man van berg in Schotland

Reservisten van het Korps Mariniers hebben in de Schotse Hooglanden een voorbijganger gered. Dat gebeurde vrijdag op de Ben Nevis, de hoogste berg van Schotland.

Tijdens een bergtraining troffen ze bij de top een man aan die onderkoeld, vermoeid en in de war was. Het was daar slecht weer, met windkracht 8, mist en sneeuw. Volgens Defensie kon de man niet meer zelf naar beneden lopen. Op een geïmproviseerde brancard sleepten de reservisten de man over de sneeuw naar beneden. Vanaf de sneeuwgrens kon de man weer zelfstandig lopen.

"Als wij hem niet hadden gezien, had hij het zeker niet gered", zegt sergeant Onno Lankhaar.