Aantal reservisten flink gestegen, Defensie zoekt ze vaker via werkgevers

Het aantal reservisten zit in de lift. Defensie kreeg dit jaar al 4100 sollicitaties voor de opleiding, fors meer dan de 3300 van heel 2024. Aangezien er nog twaalfduizend van zulke 'parttimemilitairen' nodig zijn, werft Defensie steeds vaker via werkgevers, meldt NU.nl.

Sinds de aanval op Oekraïne en de groeiende dreiging vanuit Rusland in Europese landen heeft Defensie miljarden euro's gekregen om het aantal militairen flink te laten groeien. Dat wil Defensie onder andere doen door middel van een "flexibele schil": reservisten.

Defensie wil zich meer voorbereiden op wat er mogelijk kan gebeuren. Daarom trainen reservisten van het Korps Nationale Reserve in de omgeving van Rotterdam op het bewaken en beveiligen van vitale infrastructuur, zo is te zien in de video hieronder.

3:02 Reservisten bereiden zich voor op mogelijke dreiging: neem een kijkje bij de training

Als reservist help je Defensie of het leger in je vrije tijd, naast je gewone werk. Je wordt opgeroepen als extra hulp bij oefeningen, rampen of noodsituaties. In Nederland hebben we nu ruim 8300 reservisten. Dat moeten er 20.000 worden in 2030, en in tijden van oorlog nog meer.