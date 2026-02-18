Volg Hart van Nederland
Geen kamer te krijgen, dus bouwen studenten maar huizen van bierkratten

Vandaag, 18:20

Nog een maand tot de gemeenteraadsverkiezingen: voor studenten betekent dat tijd voor actie tegen de woningnood. Niet alleen kopers kunnen geen huis vinden, zelfs een simpele studentenkamer is niet meer te krijgen. Voor studenten is dat een groot probleem. Daarom bouwen zij met 350 bierkratten hun eigen huis na, om aandacht te vragen voor het tekort aan kamers.

Veel studenten wonen nog thuis, terwijl op kamers wonen niet alleen praktisch is, maar ook bijdraagt aan je algehele ontwikkeling. "Je leert ook vrienden kennen, en dat helpt tegen eenzaamheid", zegt lijsttrekker Claire van Megen van Studenten voor Leiden (SLV) tegen Hart van Nederland.

Beperkt aanbod

"Aan de ene kant komt het door het beperkte aanbod, maar ook door de stijging van de prijzen", vervolgt Van Megen over de oorzaak van het tekort. De actie wordt ook gehouden in studentensteden zoals Groningen, Delft en Utrecht. Maar een huis bouwen met bierkratten, is dat niet een beetje stereotyperend? "Nee hoor, het is leuk om mee te bouwen en de kratten zijn goede legoblokken. Bovendien is het een groot huis waar wel tien studenten in passen", lacht Van Megen. En dat is hard nodig. Door een mix van landelijke en lokale regels is het woningaanbod sterk gedaald, in Leiden met 30 procent. Zes van de tien studenten wonen nog thuis. Volgens Mitchell Wiegand Bruss, gemeenteraadslid voor SLV, is het creëren van kamers makkelijker dan de meeste mensen denken. "Er zijn hele huizen waarin kamers gecreëerd kunnen worden. Maar volgens de gemeente Leiden mag in de binnenstad slechts 25 procent van de huizen verkamerd zijn. Waarom zou je een rem zetten op het creëren van kamers als er zo'n woningnood is?"

Door Redactie Hart van Nederland

