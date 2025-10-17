Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Studenten op de been voor 'recht om te wonen' bij protest in Utrecht

Wonen

Vandaag, 17:22

Link gekopieerd

Studenten en jongeren trekken vrijdag de straat op tijdens een woonprotest in Utrecht. Volgens de initiatiefnemers is de grens bereikt: betaalbare woonruimte is nauwelijks nog te vinden, terwijl het woningtekort blijft groeien. Met het protest willen zij druk zetten op de politiek om structurele oplossingen te bieden en niet te wachten op de formatie na de verkiezingen.

Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) heeft het kabinet-Schoof in anderhalf jaar 'helemaal niets gedaan voor ons rondom wonen'. Voorzitter Maaike Krom heeft het zelf over een 'een nationale ramp'. "Op het moment dat prijzen stijgen, het leven onbetaalbaar is en kamers onvindbaar zijn, gaan ook nog eens de huren omhoog."

Blijven zitten

Daarom lopen ze met een kleine honderd studenten een protestmars door de stad Utrecht, een grote studentenstad. Onder andere de LSVB wil dat leegstaande panden snel worden verbouwd tot studentenwoningen. Want 'wonen is een recht, geen privilege'.

"Het zoeken van een huis geeft veel stress, dat bovenop je studie komt", zegt een student tegen Hart van Nederland. Zij woont nu in de kelder bij haar tante, als een alternatief voor een kamer omdat er geen andere optie was.

Als je al gelukt hebt dat je een kamer hebt, is na je afstuderen een andere woning vinden niet makkelijk. LSVB hoort ook geluiden dat veel studenten die allang afgestudeerd zijn, toch in hun kamer blijven zitten omdat er geen alternatief is. Daardoor houden ze een plek bezet voor nieuwe kamerzoekenden. "We zitten helemaal vast, de doorstroom loopt niet. Daar moet wat aan gebeuren."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Onderzoek: woningtekort groeit door toename aantal huishoudens
Onderzoek: woningtekort groeit door toename aantal huishoudens
Woningtekort in een notendop: slaapbank, wastafel en minibadkamer op 14 m2, voor 2 ton
Woningtekort in een notendop: slaapbank, wastafel en minibadkamer op 14 m2, voor 2 ton
Woningsplitsing veelbelovende oplossing voor nijpende woningtekort
Woningsplitsing veelbelovende oplossing voor nijpende woningtekort

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.