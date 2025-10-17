Studenten op de been voor 'recht om te wonen' bij protest in Utrecht

Studenten en jongeren trekken vrijdag de straat op tijdens een woonprotest in Utrecht. Volgens de initiatiefnemers is de grens bereikt: betaalbare woonruimte is nauwelijks nog te vinden, terwijl het woningtekort blijft groeien. Met het protest willen zij druk zetten op de politiek om structurele oplossingen te bieden en niet te wachten op de formatie na de verkiezingen.

Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) heeft het kabinet-Schoof in anderhalf jaar 'helemaal niets gedaan voor ons rondom wonen'. Voorzitter Maaike Krom heeft het zelf over een 'een nationale ramp'. "Op het moment dat prijzen stijgen, het leven onbetaalbaar is en kamers onvindbaar zijn, gaan ook nog eens de huren omhoog."

Blijven zitten

Daarom lopen ze met een kleine honderd studenten een protestmars door de stad Utrecht, een grote studentenstad. Onder andere de LSVB wil dat leegstaande panden snel worden verbouwd tot studentenwoningen. Want 'wonen is een recht, geen privilege'.

"Het zoeken van een huis geeft veel stress, dat bovenop je studie komt", zegt een student tegen Hart van Nederland. Zij woont nu in de kelder bij haar tante, als een alternatief voor een kamer omdat er geen andere optie was.

Als je al gelukt hebt dat je een kamer hebt, is na je afstuderen een andere woning vinden niet makkelijk. LSVB hoort ook geluiden dat veel studenten die allang afgestudeerd zijn, toch in hun kamer blijven zitten omdat er geen alternatief is. Daardoor houden ze een plek bezet voor nieuwe kamerzoekenden. "We zitten helemaal vast, de doorstroom loopt niet. Daar moet wat aan gebeuren."