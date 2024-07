Onderzoek: woningtekort groeit door toename aantal huishoudens

Het woningtekort in Nederland is in 2023 verder opgelopen, ondanks dat er 88.200 woningen zijn bijgebouwd. Er zijn op dit moment 400.500 woningen te weinig, dat zijn er 10.300 meer dan een jaar eerder.

Dit staat in de jaarlijkse prognose die onderzoeksbureau ABF Research uitvoert in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening en die vrijdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Meer huishoudens door migratie en alleenstaanden

De belangrijkste oorzaak voor de grotere behoefte aan woningen is de toename van het aantal huishoudens, onder meer door migratie en doordat mensen langer alleen wonen. De onderzoekers gaan er nu van uit dat er in 2031 ruim 19.000 huishoudens meer zijn dan ze in de vorige prognose hadden ingeschat.

De politiek vindt een woningtekort van 2 procent van de totale woningvoorraad acceptabel. Om dit te bereiken moeten er per direct 231.800 woningen worden bijgebouwd, stellen de onderzoekers. Nu is het tekort 4,9 procent van de voorraad.

Verhitte woningmarkt

Kenners roepen al tijden dat er veel meer woningen bijgebouwd moeten worden in Nederland, maar dit wil nog niet heel erg vlotten. Zo zijn er vorig jaar minder nieuwbouwwoningen bijgekomen dan een jaar eerder. Een belangrijke oorzaak voor de problemen is het trage afgeven van vergunningen voor bouwlocaties door gemeenten en provincies.

Doordat er veel meer mensen zijn die willen verhuizen dan dat er huizen beschikbaar zijn, zijn de huizenprijzen hard opgelopen. Makelaarsorganisatie NVM constateerde al dat koopwoningen nog nooit zo duur zijn geweest als afgelopen kwartaal. Met name starters hebben hierdoor grote moeite om een betaalbaar huis te vinden. Ook op de huurmarkt is het aanbod flink opgedroogd, omdat veel verhuurders hun huurwoningen momenteel liever te koop aanbieden.

ANP