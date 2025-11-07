Terug

Yeşilgöz: VVD is niet over te halen voor coalitie met GL-PvdA

Verkiezingen

Vandaag, 16:15

Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA kan VVD-leider Dilan Yeşilgöz op geen enkele manier overhalen om samen in een coalitie te stappen, zei ze voor een gesprek met Klaver en verkenner Wouter Koolmees. De politica zei dat "de verschillen enorm" zijn en dat één gesprek dat niet gaat veranderen. "Dan zouden zij richting hun eigen kiezers een eigen draai moeten maken op alle punten. Dat lijkt me niet geloofwaardig."

Zoals ze talloze keren heeft herhaald tijdens de campagne, zei Yeşilgöz dat er een links of een rechts kabinet komt en de VVD alleen deelneemt aan dat laatste.

GroenLinks-PvdA werpt geen blokkade op voor een samenwerking met de VVD, zei Klaver voor het gesprek.

Door ANP

