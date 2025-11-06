Politieke tegenpolen gaan met elkaar praten: D66 met JA21 en VVD met GL-PvdA

Verkenner Wouter Koolmees gaat vrijdag tijdens de verkenning verder praten met verschillende partijsetjes. Eerst komen de leiders van D66 en JA21 samen op gesprek. Later volgen de fractievoorzitters van VVD en GroenLinks-PvdA.

Koolmees wil precies weten waar de verschillen tussen deze partijen zitten en daar ook iets meer onderbouwing bij krijgen, zei hij donderdag. Er zijn maar weinig coalities mogelijk. D66-leider Rob Jetten wil het liefst verder praten met VVD, CDA en GroenLinks-PvdA. Hij voelt weinig voor JA21. Maar VVD-leider Dilan Yeşilgöz blijft vasthouden niet met GroenLinks-PvdA te willen onderhandelen. Zij ziet het liefst een coalitie met VVD, D66, CDA en JA21.

Op een persconferentie, kort na zijn benoeming dinsdag, gaf Koolmees aan dat de formatie een "beetje relatietherapie" wordt:

2:20 Wouter Koolmees over 'ingewikkelde' formatie: 'Beetje relatietherapie'

Koolmees heeft nu met alle vijftien fractieleiders gesproken. "Ik zie dat er heel veel overeenstemming is dat we snel een stabiel landsbestuur nodig hebben. Er is ook heel veel overeenstemming over de onderwerpen asielmigratie, stikstof, energie, defensie en veiligheid. Ik zie wel dat er wat verschillen zijn in de samenstellingen die de partijen willen."

Advies

Koolmees ziet het als zijn taak als verkenner om uit te zoeken of de verschillen echt zijn en of ze overbrugbaar zijn. Dat hij meteen met de partijen om tafel gaat die schijnbaar elkaars tegenpolen zijn, vindt hij juist een belangrijke stap om nu in dit proces te zetten. Het gaat er volgens hem vooral om snel te weten hoe groot de inhoudelijke verschillen zijn, die partijen hardop blijven uiten.

Hij wijst daarbij op de beperkte tijd die hij van de Tweede Kamer heeft gekregen. Binnen een week moet hij met een advies komen over een vervolgstap. Dat zou dinsdag klaar moeten zijn. De Tweede Kamer wil donderdag 13 november debatteren over de verkiezingsuitslag en de bevindingen van de verkenner.