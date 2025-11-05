Yeşilgöz wil niets weten van kabinet met GL-PvdA, wil gaan voor centrumrechts

VVD-leider Dilan Yeşilgöz heeft verkenner Wouter Koolmees laten weten dat haar partij geen samenwerking met GroenLinks-PvdA (GL-PvdA) wil. Ze wil een kabinet met GL-PvdA ook niet gedogen. De VVD richt zich op de vorming van een centrumrechts kabinet, ook al haalt die combinatie geen meerderheid in de Tweede Kamer.

De combinatie van D66, CDA, VVD en JA21 haalt 75 zetels, terwijl een kabinet met GL-PvdA op een meerderheid van 86 zetels kan rekenen. Of 75 zetels genoeg is om een coalitie uit te smeden, wil Yeşilgöz tegenover de verzamelde pers niet zeggen. "Dat is aan de verkenner."

Andere partijen, waaronder JA21 zelf, hebben al aangegeven een coalitie met 75 zetels niet stabiel te vinden. Voor een meerderheid zou er een vijfde partij bij moeten. "Stabiliteit is niet een optelsom van zetels", vindt Yeşilgöz. "Stabiliteit betekent ook: zit je op inhoud dicht bij elkaar en ga je echt het verschil maken voor de mensen."

Problemen oplossen

Yeşilgöz schrijft in haar brief aan Koolmees dat zij een coalitie met GL-PvdA niet in staat acht "problemen op te lossen waar veel Nederlanders al lange tijd zorgen over hebben", zonder dat nader toe te lichten. Later verheldert ze dat het gaat om "investeren in de economie, in defensie en dat de belastingen omlaag gaan". Dat partijleider Frans Timmermans plaats heeft gemaakt voor Jesse Klaver, doet daar voor Yeşilgöz niets aan af.

Het enige VVD-kabinet dat niet voortijdig is gevallen, is het kabinet-Rutte II met de PvdA (2012-2017). Yeşilgöz zei tijdens de campagne bij herhaling dat GroenLinks de PvdA "uit het midden heeft getrokken" en bovendien "radicale elementen" in de achterban heeft. Daarom zou samenwerking met de fusiepartij niet kunnen. Yeşilgöz weerspreekt te denken in blokkades. "Je moet respect hebben voor de campagne en wat je daar de kiezer hebt voorgehouden."