Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Verkiezingsontknoping nadert: wat gebeurt er bij een gelijke uitslag?

Verkiezingen

Vandaag, 11:28

Link gekopieerd

Met bijna alle stemmen geteld, blijft de verkiezingsuitslag ongekend spannend. Zelden lagen twee partijen zo dicht bij elkaar. Zowel D66 als PVV staan momenteel op 26 zetels. Maar wat gebeurt er als de grootste partijen evenveel zetels hebben?

Politiek verslaggever Merel Ek legt bij Radio 10 uit hoe het zit. "Voor zover ik weet is dit ongekend en een historisch klein verschil. Als het gelijk blijft in zetels, zal er altijd een verschil zijn in stemmen. Het zou echt bizar zijn als het op de stem gelijk is."

Het verschil in stemmen geeft uiteindelijk bij een gelijk aantal zetels dus de doorslag. Door nieuwe uitslagen heeft de PVV momenteel een minimale voorsprong op D66, maar nog niet alle stemmen zijn dus geteld. Zo is nog 20 procent van de stemmen in Amsterdam nog niet verwerkt en zijn enkele andere gemeenten nog druk aan het tellen. Daarnaast wordt de uitslag van briefstemmers uit het buitenland dinsdag pas vastgesteld.

Lees ook:

Verkiezingen blijven ongekend spannend: PVV haalt D66 in
Verkiezingen blijven ongekend spannend: PVV haalt D66 in

Het is dus nog afwachten of D66 of PVV de grootste wordt. Die partij mag eerst het initiatief nemen tijdens de formatiegesprekken. De definitieve uitslag, en dus winnaar, van de verkiezingen volgt vrijdag 7 november.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Campagneleiders zien SBS-debat als keerpunt in verkiezingsstrijd
Campagneleiders zien SBS-debat als keerpunt in verkiezingsstrijd
Opkomst verkiezingen toch iets hoger dan in 2023
Opkomst verkiezingen toch iets hoger dan in 2023
Dit was de verkiezingsdag van Hart van Nederland: Jetten (D66) grote winnaar, Timmermans (GL-PvdA) vertrekt
Dit was de verkiezingsdag van Hart van Nederland: Jetten (D66) grote winnaar, Timmermans (GL-PvdA) vertrekt

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.