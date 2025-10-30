Verkiezingsontknoping nadert: wat gebeurt er bij een gelijke uitslag?

Met bijna alle stemmen geteld, blijft de verkiezingsuitslag ongekend spannend. Zelden lagen twee partijen zo dicht bij elkaar. Zowel D66 als PVV staan momenteel op 26 zetels. Maar wat gebeurt er als de grootste partijen evenveel zetels hebben?

Politiek verslaggever Merel Ek legt bij Radio 10 uit hoe het zit. "Voor zover ik weet is dit ongekend en een historisch klein verschil. Als het gelijk blijft in zetels, zal er altijd een verschil zijn in stemmen. Het zou echt bizar zijn als het op de stem gelijk is."

Het verschil in stemmen geeft uiteindelijk bij een gelijk aantal zetels dus de doorslag. Door nieuwe uitslagen heeft de PVV momenteel een minimale voorsprong op D66, maar nog niet alle stemmen zijn dus geteld. Zo is nog 20 procent van de stemmen in Amsterdam nog niet verwerkt en zijn enkele andere gemeenten nog druk aan het tellen. Daarnaast wordt de uitslag van briefstemmers uit het buitenland dinsdag pas vastgesteld.

Het is dus nog afwachten of D66 of PVV de grootste wordt. Die partij mag eerst het initiatief nemen tijdens de formatiegesprekken. De definitieve uitslag, en dus winnaar, van de verkiezingen volgt vrijdag 7 november.