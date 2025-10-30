Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Opkomst verkiezingen toch iets hoger dan in 2023

Verkiezingen

Vandaag, 07:46

Link gekopieerd

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag hebben iets meer mensen hun stem uitgebracht dan bij de vorige verkiezingen in 2023. De opkomst leek woensdagavond nog lager uit te komen, maar volgens de laatste cijfers van donderdagochtend is die gestegen naar 78,4 procent.

Dat is een fractie hoger dan de vorige keer: toen ging 77,8 procent van alle kiesgerechtigden stemmen. Van alle provincies was de opkomst dit jaar het hoogst in Utrecht (82,2 procent) en het laagst in Flevoland (73,8 procent).

De opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen schommelt de laatste decennia aardig heen en weer. De grootste piek in de recente geschiedenis was in 2017: in dat jaar bracht 81,9 procent een stem uit. Een dieptepunt was er in 1998. Meer dan een kwart van de kiezers bleef dat jaar weg van de stembus: de opkomst kwam toen uit op 73,3 procent.

Ongeldige stemmen

Het aantal stemmen dat ongeldig is, lijkt gestegen. Het gaat donderdagochtend om 25.956 stemmen. Dit komt neer op 0,3 procent van het totale aantal stemmen, waar dat in 2023 en in 2021 ging om 0,2 procent. In 2017 was het voor het laatst zo hoog. Op dit moment is 97,9 procent van de stemmen geteld.

Door ANP

Lees ook

D66 en PVV gaan gelijk op na verkiezingsnacht
D66 en PVV gaan gelijk op na verkiezingsnacht
Na exitpoll willen Nederlanders centrumrechts kabinet, D66'ers liever met GL-PvdA
Na exitpoll willen Nederlanders centrumrechts kabinet, D66'ers liever met GL-PvdA
Timmermans treedt af als partijleider GroenLinks-PvdA
Timmermans treedt af als partijleider GroenLinks-PvdA

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.