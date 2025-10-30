Opkomst verkiezingen toch iets hoger dan in 2023

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag hebben iets meer mensen hun stem uitgebracht dan bij de vorige verkiezingen in 2023. De opkomst leek woensdagavond nog lager uit te komen, maar volgens de laatste cijfers van donderdagochtend is die gestegen naar 78,4 procent.

Dat is een fractie hoger dan de vorige keer: toen ging 77,8 procent van alle kiesgerechtigden stemmen. Van alle provincies was de opkomst dit jaar het hoogst in Utrecht (82,2 procent) en het laagst in Flevoland (73,8 procent).

De opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen schommelt de laatste decennia aardig heen en weer. De grootste piek in de recente geschiedenis was in 2017: in dat jaar bracht 81,9 procent een stem uit. Een dieptepunt was er in 1998. Meer dan een kwart van de kiezers bleef dat jaar weg van de stembus: de opkomst kwam toen uit op 73,3 procent.

Ongeldige stemmen

Het aantal stemmen dat ongeldig is, lijkt gestegen. Het gaat donderdagochtend om 25.956 stemmen. Dit komt neer op 0,3 procent van het totale aantal stemmen, waar dat in 2023 en in 2021 ging om 0,2 procent. In 2017 was het voor het laatst zo hoog. Op dit moment is 97,9 procent van de stemmen geteld.