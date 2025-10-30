D66 en PVV gaan gelijk op na verkiezingsnacht

Met bijna alle stemmen geteld gaan D66 en PVV gelijk op. Na telling van 97,7 procent van de stemmen staan de twee partijen die het grootst zijn geworden bij de landelijke verkiezingen beide op 26 zetels. Het verschil in stemmen was aan het einde van de nacht van woensdag op donderdag nog maar 2300, in het voordeel van D66.

Nog enkele gemeenten hadden op dat moment hun uitslag nog niet doorgegeven. Zo is er nog geen uitslag binnen uit Venray, vanwege een brand in het gemeentehuis. In deze Limburgse plaats scoort de PVV altijd goed. Ook Helmond, Epe, Sint Michielsgestel en Oude IJsselstreek zijn nog niet binnen. Onder meer in Helmond en Epe haalde de PVV bij de vorige verkiezingen veel stemmen binnen.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

Verder moet vrijdag nog 20 procent van de getelde stemmen uit Amsterdam binnenkomen. Dit kan D66 nog duizenden stemmen opleveren.

De partij van Rob Jetten leek aanvankelijk 27 zetels te halen, maar verloor er 1 in de voorlopige prognose nadat bijna alle gemeenten de uitslagen hadden doorgegeven. De PVV van Geert Wilders kwam in eerste instantie op 25 zetels uit, maar krijgt er juist 1 bij.

BES-eilanden

Verder moeten de komende dagen nog de uitslagen binnenkomen van kiezers op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en van briefstemmers uit het buitenland. Van oudsher scoort de PVV hier niet zo goed en D66 wel. Het gaat hierbij om tienduizenden stemmen.