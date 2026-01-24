Na pijnlijke verkiezingsnederlaag: Eddy van Hijum weg bij NSC

Na de dramatisch verlopen verkiezingen van NSC verlaat voormalig lijsttrekker Eddy van Hijum de top van de partij. De partij maakt de "bewuste keuze" om nu geen politiek leider te benoemen, meldde voorzitter Reinout van Malenstein zaterdag bij het NSC-congres in Amersfoort. "Een interim-leider zou juist het verkeerde signaal zijn en zou alle dilemma's onnodig blijven oproepen."

De partij is wel van plan om later een politiek leider te benoemen, maar wil zich eerst op haar koers bezinnen. NSC hoopt bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen terug te komen met twee à drie zetels.

De partij werd tijdens de verkiezingen mogelijk deels afgestraft door de kiezer door het weglopen uit het kabinet Schoof:

1:37 Woensdag debat over vertrek NSC uit kabinet-Schoof

Enige overgebleven volksvertegenwoordiger

Europarlementariër Dirk Gotink dient als het politieke gezicht van NSC, lichtte Van Malenstein toe. Na het verlies van twintig Tweede Kamerzetels is hij de enige overgebleven volksvertegenwoordiger van de partij.

"Ik moet ook weer een nieuwe baan zoeken. En het is mij ook niet te doen om met één been, het is niet eens één been, in Den Haag te blijven staan", legde Van Hijum uit op het podium.