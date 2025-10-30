Terug

Opvallend! NSC grootste partij op Sint Eustatius ondanks 0 zetels in Nederland

Verkiezingen

Vandaag, 15:11

Hoewel NSC geen enkele zetel lijktt te behalen, boekt de partij van lijsttrekker Eddy van Huijm onverwacht succes op het Caribische eiland Sint Eustatius. Daar koos maar liefst 34,8 procent van de stemmers voor NSC. Een opvallend verschil met de stemming in Europees Nederland, waar de partij compleet weggevaagd lijkt.

Nu 99,7 procent van de stemmen is geteld, blijkt dat 39.193 mensen in totaal op NSC hebben gestemd. Dat is een schril contrast met de Tweede Kamerverkiezingen van 2023, toen 1,3 miljoen kiezers hun vertrouwen aan de partij gaven - goed voor twintig zetels.

D66 ziet stemmen halveren op Sint Eustatius

Waar D66 in 2023 nog de onbetwiste winnaar was op Sint Eustatius, halveerde de partij daar dit jaar in stemmers. Twee jaar geleden kreeg D66 nog 51,7 procent van de stemmen, nu is dat 24,1 procent. Daarmee is D66 wel de tweede partij op het eiland.

Sint Eustatius telt 1.935 kiesgerechtigden, maar de opkomst was zeer laag: slechts 9,7 procent ging stemmen. Dat betekent dat zo’n 187 mensen daadwerkelijk hun stem uitbrachten.

D66 behoudt voorsprong op Bonaire en Saba

Op Bonaire bleef D66 net als in 2023 de grootste partij, met 22,6 procent van de stemmen. NSC kreeg daar slechts 15 stemmen. Ook op Saba blijft D66 aan kop, met 45,2 procent van de stemmen. NSC kreeg daar 21 stemmen.

D66-leider Rob Jetten wacht gespannen op de verkiezingsontknoping. Of zijn partij de grootste wordt, is nog even afwachten. De taart is al aangesneden:

Rob Jetten viert uitslag verkiezingen
Rob Jetten viert uitslag verkiezingen

