Cruciale stemmen uit buitenland pas maandag geteld

Verkiezingen

Vandaag, 13:27

De uitslag van de stemmen die Nederlanders vanuit het buitenland hebben uitgebracht, wordt op zijn vroegst maandagavond verwacht. Dat laat een woordvoerster van de gemeente Den Haag weten. Deze stemmen kunnen doorslaggevend zijn in de strijd om welke partij de grootste wordt: D66 of de PVV. Den Haag is verantwoordelijk voor het tellen van de buitenlandse stemmen.

Het tellen is al begonnen, maar kan pas maandag worden afgerond. Tot en met die dag mogen nog stemmen binnenkomen die via ambassades en consulaten zijn doorgestuurd. Kiezers die hun stembiljet rechtstreeks naar Den Haag stuurden, moesten zorgen dat het daar op verkiezingsdag om 15.00 uur was.

De definitieve uitslag van de briefstemmen wordt dinsdag vastgesteld, maar mogelijk maakt Den Haag maandagavond al voorlopige cijfers bekend. In totaal gaat het om zo’n 90.000 stemmen. Het verschil tussen D66 en PVV bedraagt momenteel slechts zo’n 2.000 stemmen.

Brand gemeentehuis

Ook in Amsterdam wordt nog geteld: daar moet nog 20 procent van de ruim 86.500 stemmen worden verwerkt. De hoofdstad verwacht de uitslag vrijdagavond. In Venray laat de telling nog op zich wachten door een brand in het gemeentehuis. Bij de vorige verkiezingen werd de PVV daar de grootste partij.

Briefstemmers kozen eerder het vaakst voor GroenLinks-PvdA. Toen stemde 10,5 procent op D66 en 6,3 procent op PVV. In Amsterdam is D66 voorlopig ruim drie keer zo groot als de PVV.

Door ANP

