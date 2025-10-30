Terug

Brand in Venray legt stemmen tellen stil

Brand in Venray legt stemmen tellen stil

Vandaag, 06:54

In het Limburgse Venray is het tellen van de stemmen gestaakt omdat het telteam het pand aan de Raadhuisstraat moest verlaten door een brand in het gemeentehuis. Iedereen heeft het pand ongedeerd kunnen verlaten.

Rond 03.00 uur meldde de brandweer dat de brand is geblust. Het pand wordt geventileerd. De stembiljetten lijken volgens de gemeentemedewerker niet te zijn beschadigd door het vuur. De gemeente overlegt donderdag met de Kiesraad over het verdere tellen van de stemmen.

Door ANP

