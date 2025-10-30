Jetten wacht in spanning op definitieve uitslag: 'Daarna snel aan de slag'

D66-leider Rob Jetten wacht gespannen op de verkiezingsontknoping. Of zijn partij de grootste wordt, is nog even afwachten. "Het is ontzettend spannend en we wachten de komende uren, en misschien wel dagen af, om de definitieve uitslag te weten", zegt hij donderdag voor aanvang van zijn fractievergadering.

Jetten werd woensdag met applaus en taart onthaald. Zijn partij ligt momenteel nek-aan-nek met de PVV om de Tweede Kamerverkiezingen te winnen. Aanvankelijk leek het op basis van de eerste exitpolls dat D66 de grootste zou worden, maar beide partijen staan inmiddels in de laatste prognose op 26 zetels. De laatste stemmen worden nog geteld.

"Het zal spannend zijn tot het laatste moment", aldus Jetten. Op de vraag of het pijn zal doen als de PVV toch de grootste wordt, antwoordt hij: "Nee, want het is de beste uitslag voor D66 ooit en daar ben ik heel erg trots op. Ik zie ook dat er meer dan honderd zetels nu toekomen aan positieve partijen die er wat van willen maken. Dus dat is voor Nederland denk ik de belangrijkste uitslag."

Aan de slag

Jetten wil dat de grootste partij het initiatief neemt voor de verkenningsfase voor een nieuw kabinet. Volgens de D66-leider laat de uitslag zien dat mensen in Nederland willen dat er snel een kabinet aan het werk gaat. "En niet alleen voor de eigen achterbannen, maar voor heel Nederland. Die verantwoordelijkheid rust nu op alle schouders van de partijleiders."

Jetten waarschuwt ook dat het geen makkelijke formatie zal worden. "Het kan op een of twee zetels uitmaken wat voor combinaties er mogelijk zijn". Hij wil niet vooruitlopen op welke coalitie zijn voorkeur heeft.