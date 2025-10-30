Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zenuwslopende verkiezingsstrijd: D66 weer groter dan PVV

Verkiezingen

Vandaag, 14:09

Link gekopieerd

De ontknoping van de verkiezingen blijft ongekend spannend. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staat de D66 bijna 15.000 stemmen voor op de PVV. Woensdagochtend had de partij van Wilders nog een nipte voorsprong, maar is die nu kwijt door de voorlopige uitslag uit de gemeente Amsterdam.

Inmiddels zijn 98,9 procent van de stemmen geteld. Beide partijen staan nu op 26 zetels, waardoor het aantal stemmen de doorslag gaat geven. Uit Venray is nog geen uitslag binnen, vanwege een brand in het gemeentehuis. In deze Limburgse plaats scoort de PVV altijd goed.

Daarnaast moeten de stemmen van Nederlanders uit het buitenland nog geteld worden. Die uitslag wordt op zijn vroegst maandagavond verwacht. Briefstemmers kozen eerder het vaakst voor GroenLinks-PvdA. Toen stemde 10,5 procent op D66 en 6,3 procent op PVV.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Cruciale stemmen uit buitenland pas maandag geteld
Cruciale stemmen uit buitenland pas maandag geteld
Verkiezingsontknoping nadert: wat gebeurt er bij een gelijke uitslag?
Verkiezingsontknoping nadert: wat gebeurt er bij een gelijke uitslag?
Dit was de verkiezingsdag van Hart van Nederland: Jetten (D66) grote winnaar, Timmermans (GL-PvdA) vertrekt
Dit was de verkiezingsdag van Hart van Nederland: Jetten (D66) grote winnaar, Timmermans (GL-PvdA) vertrekt

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.