Zenuwslopende verkiezingsstrijd: D66 weer groter dan PVV

De ontknoping van de verkiezingen blijft ongekend spannend. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staat de D66 bijna 15.000 stemmen voor op de PVV. Woensdagochtend had de partij van Wilders nog een nipte voorsprong, maar is die nu kwijt door de voorlopige uitslag uit de gemeente Amsterdam.

Inmiddels zijn 98,9 procent van de stemmen geteld. Beide partijen staan nu op 26 zetels, waardoor het aantal stemmen de doorslag gaat geven. Uit Venray is nog geen uitslag binnen, vanwege een brand in het gemeentehuis. In deze Limburgse plaats scoort de PVV altijd goed.

Daarnaast moeten de stemmen van Nederlanders uit het buitenland nog geteld worden. Die uitslag wordt op zijn vroegst maandagavond verwacht. Briefstemmers kozen eerder het vaakst voor GroenLinks-PvdA. Toen stemde 10,5 procent op D66 en 6,3 procent op PVV.