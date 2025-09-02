Verkiezingsdeelname NSC in gevaar: leden en bestuur in de clinch

De toekomst van Nieuw Sociaal Contract (NSC) hangt aan een zijden draadje. Dit weekend stemmen de leden over een motie van wantrouwen tegen het partijbestuur. Als de motie wordt aangenomen, dreigt het bestuur de partij niet te laten deelnemen aan de verkiezingen, dat ontdekte journalist Bas Paternotte.

De motie is ingediend door partijlid Sander Nieman. Hij stelt dat de voorzitter, Kilian Wawoe, sinds de oprichting van NSC een top-down stijl van besturen hanteert. Dat betekent dat besluiten vooral van bovenaf worden genomen, zonder voldoende inspraak van leden. Volgens Nieman is dat in strijd met de principes van NSC.

NSC verliet het kabinet nadat buitenlandminister Caspar Veldkamp was opgestapt na een debat over de situatie in Gaza:

1:26 Buitenlandminister Veldkamp stapt op na moeizaam Gaza-debat

Daarbij spelen de slechte resultaten van NSC in de peilingen ook mee. Zo valt in de motie te lezen dat de partij in de peilingen op nul zetels staat en het aantal leden is gehalveerd. Eerdere moties en evaluatieverzoeken zouden niet tot verandering hebben geleid.

'Zondebok'

Het bestuur van de partij laat weten deze mening absoluut niet te delen, “Het is volstrekt onjuist om de voorzitter als 'zondebok' weg te zetten." Als de motie wordt aangenomen door de leden treedt het voltallige bestuur af, waaronder secretaris Mathijs Punter. Dat terwijl zijn rol cruciaal is voor verkiezingsdeelname van de partij.

Punter is namelijk de enige gemachtigde bij NSC om de partij definitief in te schrijven voor de aankomende verkiezingen. In de brief valt te lezen dat hij bij een aangenomen motie van wantrouwen ook die taak niet meer wil vervullen: “Punter heeft aangegeven in dat geval niet langer beschikbaar te zijn als gemachtigde voor de Kiesraad om na het congres de kandidatenlijst in te leveren voor de verkiezingen. Dit stelt ook deelname aan de verkiezingen in gevaar.”

Streep door verkiezingen

Aangezien er in dat geval te weinig tijd overblijft om een nieuwe gemachtigde aan te wijzen, dreigt daarmee een streep te gaan door de deelname van NSC aan Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober.

Opmerkelijk is dat bestuursleden Wawoe en Punter na het congres dit weekend al zelfstandig zouden aftreden.