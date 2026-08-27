Mona Keijzer begint eigen politieke beweging Project2029, zoekt nog donateurs

Mona Keijzer werkt aan een nieuwe sociaal-conservatieve beweging onder de naam Project2029. Van een politieke partij is volgens de oud-staatssecretaris nog geen sprake. Wel hoopt ze uiteindelijk mee te kunnen doen aan de Provinciale Statenverkiezingen in maart, vertelt ze in een interview met De Telegraaf.

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De afgelopen week meldden verschillende media op basis van bronnen dat Keijzer bezig was met de lancering van een nieuwe politieke partij. Ze bevestigt nu dat Project2029 inderdaad bestaat, maar noemt het vooralsnog een beweging. De stap naar een politieke partij vereist volgens haar "best veel geld".

Keijzer is daarom niet alleen op zoek naar leden, maar ook naar donateurs. Daarnaast wil ze deskundigen aan Project2029 verbinden.

Mogelijk meedoen aan Provinciale Statenverkiezingen

Hoeveel steun er precies nodig is om daadwerkelijk een politieke partij te beginnen, wil Keijzer niet zeggen. Wel geeft ze aan te hopen met haar partij mee te kunnen doen aan de Provinciale Statenverkiezingen in maart.