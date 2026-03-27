Emotionele ledenavond eindigt in breuk: Mona Keijzer verlaat definitief BBB

Emotionele ledenavond eindigt in breuk: Mona Keijzer verlaat definitief BBB

Werk

Gisteren, 21:39 - Update: 2 uur geleden

De onrust bij de BBB is nog lang niet voorbij. Tijdens een beladen ledenbijeenkomst in Barneveld maakte Mona Keijzer bekend dat ze definitief vertrekt uit de partij. "Voor mij stopt het hier vandaag als lid van BBB", zei ze tegen de aanwezigen, waarna ze onder applaus en met bloemen de zaal verliet. Ook BBB-senator Robert van Gasteren kondigde aan zijn lidmaatschap op te zeggen.

Keijzer stapte eerder al uit de Tweede Kamerfractie en ging zelfstandig verder. Op de bijeenkomst liep ze zelf het podium op om haar verhaal te doen. Volgens haar ontbreekt de wil om problemen op te lossen. "Maar ik zie hier dat er continu om de hete brei heen gedraaid wordt", zei ze. Ook gaf ze aan dat het partijbestuur geen contact meer met haar had gezocht sinds haar vertrek uit de fractie.

Spanningen binnen de partij

De spanningen lopen al langer op binnen de partij. Die begonnen nadat Henk Vermeer het leiderschap overnam van oprichter Caroline van der Plas, terwijl Keijzer die rol ook ambieerde. Onder leden leidde dat tot boosheid, teleurstelling en verdriet. Sommige aanwezigen hoopten op verzoening en wilden Keijzer terug, anderen spraken juist steun uit voor Vermeer.

De crisis bleef niet beperkt tot Keijzer. Ook BBB-senator Robert van Gasteren kondigde aan zijn lidmaatschap op te zeggen. Hij blijft wel actief in de Eerste Kamerfractie. "Met hetzelfde programma en hetzelfde BBB-gevoel", zei hij daarover. Van Gasteren voelt zich "verlaten" door de partij en uitte stevige kritiek op het bestuur.

Hij verwees daarbij naar de manier waarop Vermeer partijleider werd. "Net zoals in Animal Farm zijn hier blijkbaar 'some animals more equal than others'", zei hij. Daarmee doelde hij op het gebrek aan inspraak van leden bij die keuze.

Veel emoties

Tijdens de bijeenkomst, waar zo'n 450 leden aanwezig waren, liepen de emoties geregeld hoog op. Scheidend partijvoorzitter Erik Stegink erkende dat er fouten zijn gemaakt. "In de communicatie niet alles goed is gegaan", gaf hij toe. De leden stemmen over de toekomst van de partij, maar duidelijk is dat de verdeeldheid voorlopig nog niet verdwenen is.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

