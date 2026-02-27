Mona Keijzer laat deur op kier na breuk BBB: 'Altijd bereid tot gesprek'

Mona Keijzer heeft vrijdagavond bij Nieuws van de Dag gereageerd op haar breuk met de BoerBurgerBeweging (BBB). In het interview liet de voormalig fractiemedewerker weten dat de deur voor de partij niet volledig dicht is.

"Zo zit ik in elkaar, ik vind dat je altijd moet blijven praten", zei Keijzer. Ze benadrukte dat ze openstaat voor een gesprek met partijleider Caroline van der Plas. "Als de telefoon zou gaan en Caroline van der Plas zou bellen met het verzoek om te praten, zou ik dat altijd doen. De partij staat natuurlijk ook in brand. Dan ben ik altijd bereid om in gesprek te gaan."

Keijzer nog lid van partij

Keijzer maakte duidelijk dat ze weliswaar uit de BBB-fractie is gestapt, maar nog steeds lid is van de partij. "Ik ben uit de BBB-fractie, maar ik ben nog steeds lid."

Volgens Keijzer is inmiddels een ledenvergadering aangevraagd om duidelijkheid te krijgen over de ontstane situatie. "Er is nu een ledenvergadering aangevraagd om te vragen wat hier nou precies is gebeurd." Ze sluit niet uit dat de verhoudingen binnen de partij kunnen herstellen. "Het kan nog dat het goed komt met de partij, maar daar zijn meerdere mensen voor nodig."

Het volledige gesprek met Keijzer is te zien in de video bovenaan dit artikel.