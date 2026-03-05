Volg Hart van Nederland
Tientallen BBB'ers roepen op tot lijmpoging met Mona Keijzer

Vandaag, 21:03

Zestig politiek actieve BBB'ers willen dat hun partijbestuur probeert Mona Keijzer terug in de Tweede Kamerfractie te krijgen. In een brief vragen ze om 'onafhankelijke mediation' om de vierkoppige fractie weer bij elkaar te krijgen. Het AD berichtte over de brief, die ook in handen is van het ANP.

Keijzer stapte begin vorige week uit de BBB en ging als zelfstandig Kamerlid verder. Aanleiding was het partijleiderschap dat naar Henk Vermeer ging, terwijl het volgens Keijzer aan haarzelf was beloofd. Haar vertrek is het 'dieptepunt' van problemen die al langer spelen, vinden de briefschrijvers.

Mona Keijzer heeft vrijdagavond bij Nieuws van de Dag gereageerd op haar breuk met de BoerBurgerBeweging (BBB):

Onder de brief staan onder anderen gedeputeerden, Statenleden en Claudia van Zanten, nummer 5 op de BBB-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ook de voormalig kabinetsleden Gijs Tuinman, Robert Tieman, Nicki Pouw-Verweij, Gouke Moes en Eddie van Marum hebben getekend. Er staat ook een fractiemedewerker onder die al is overgestapt naar Mona Keijzer.

Door ANP

