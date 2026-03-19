Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Azc tegenhouden kan, zegt grote winnaar verkiezingen De Mos: 'Uitzondering vragen'

Verkiezingen

Vandaag, 21:00 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Vooral lokale partijen hebben flink terrein gewonnen bij de gemeenteraadsverkiezingen. In meerdere gemeenten kregen protestpartijen tegen asielzoekerscentra meer zetels in de gemeenteraad. Maar hoe gaan de spreidingswet en geen azc's samen? Richard de Mos, die met zijn partij Hart voor Den Haag woensdagavond een monsterzege behaalde, ziet mogelijkheden om een asielopvang tegen te houden.

Dat zei De Mos donderdagavond in Nieuws van de Dag. Zijn partij is met zestien zetels de grootste geworden in Den Haag. Bij de vorige verkiezingen had de partij negen zetels. "Mensen hebben gestemd voor een andere koers. Dus die moet er ook gaan komen", aldus De Mos.

'Te druk'

Volgens De Mos is het te druk in de stad. "We hebben de dichtstbevolkte stad van Nederland met grootstedelijke problematiek en met veiligheidsissues. Wij kunnen dat niet meer dragen." Nieuwe asielzoekerscentra wil De Mos dan ook niet. Maar de spreidingswet verplicht gemeenten om te zorgen voor opvangplekken voor asielzoekers.

Lees ook:

Monsterzege voor De Mos in Den Haag: partij op 17 zetels in exitpoll
"Maar je hebt allerlei middelen om in te zetten", aldus De Mos. In het opinie- en actualiteitenprogramma noemt hij een aantal voorbeelden: "Je kunt de lobby inzetten met de gemeente, je kunt via de provincie proberen als stad een uitzondering te vragen, je kunt een uitzonderingspositie vragen aan het Rijk of gerechtelijke stappen ondernemen."

Uitdaging kabinet

Politiek verslaggever van Hart van Nederland Jeanneau van Beurden vult in het gesprek aan: "Heel veel partijen zeggen dat ze geen azc willen of zijn daar heel kritisch op. Het kabinet heeft daarin een enorme uitdaging de komende tijd."

Minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink voorziet nog geen problemen door de winst van partijen tegen asielzoekerscentra bij de gemeenteraadsverkiezingen, liet hij donderdag weten. De minister denkt dat het sentiment onder mensen kan veranderen als de spreidingswet goed werkt. Daar wil hij de komende jaren op inzetten.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Waarom zoveel mensen niet gingen stemmen: dit zeggen thuisblijvers
FvD in meer dan honderd gemeenteraden na forse winst
GroenLinks-PvdA winnaar in grote steden, lokale partijen maken opmars
Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.