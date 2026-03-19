Azc tegenhouden kan, zegt grote winnaar verkiezingen De Mos: 'Uitzondering vragen'

Vooral lokale partijen hebben flink terrein gewonnen bij de gemeenteraadsverkiezingen. In meerdere gemeenten kregen protestpartijen tegen asielzoekerscentra meer zetels in de gemeenteraad. Maar hoe gaan de spreidingswet en geen azc's samen? Richard de Mos, die met zijn partij Hart voor Den Haag woensdagavond een monsterzege behaalde, ziet mogelijkheden om een asielopvang tegen te houden.

Dat zei De Mos donderdagavond in Nieuws van de Dag. Zijn partij is met zestien zetels de grootste geworden in Den Haag. Bij de vorige verkiezingen had de partij negen zetels. "Mensen hebben gestemd voor een andere koers. Dus die moet er ook gaan komen", aldus De Mos.

'Te druk'

Volgens De Mos is het te druk in de stad. "We hebben de dichtstbevolkte stad van Nederland met grootstedelijke problematiek en met veiligheidsissues. Wij kunnen dat niet meer dragen." Nieuwe asielzoekerscentra wil De Mos dan ook niet. Maar de spreidingswet verplicht gemeenten om te zorgen voor opvangplekken voor asielzoekers.

"Maar je hebt allerlei middelen om in te zetten", aldus De Mos. In het opinie- en actualiteitenprogramma noemt hij een aantal voorbeelden: "Je kunt de lobby inzetten met de gemeente, je kunt via de provincie proberen als stad een uitzondering te vragen, je kunt een uitzonderingspositie vragen aan het Rijk of gerechtelijke stappen ondernemen."

Uitdaging kabinet

Politiek verslaggever van Hart van Nederland Jeanneau van Beurden vult in het gesprek aan: "Heel veel partijen zeggen dat ze geen azc willen of zijn daar heel kritisch op. Het kabinet heeft daarin een enorme uitdaging de komende tijd."

Minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink voorziet nog geen problemen door de winst van partijen tegen asielzoekerscentra bij de gemeenteraadsverkiezingen, liet hij donderdag weten. De minister denkt dat het sentiment onder mensen kan veranderen als de spreidingswet goed werkt. Daar wil hij de komende jaren op inzetten.