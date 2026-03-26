GroenLinks-PvdA krijgt nieuwe naam: 'Passend'

GroenLinks-PvdA krijgt nieuwe naam: 'Passend'

Verkiezingen

Vandaag, 18:02

PvdA en GroenLinks gaan samen verder als nieuwe partij en daarbij hoort een nieuwe naam, vinden de linkse partijen. En die naam wordt... Progressief Nederland. Je kort het af als PRO. Vanaf juni zal de nu nog fusiepartij de nieuwe naam en logo officieel gaan gebruiken.

Partijvertegenwoordigers maakten de nieuwe partijnaam donderdag bekend in Amsterdam. “Progressief betekent strijden voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving. De missie van onze beweging is vooruitgang. Niet slechts voor enkelen of de allerrijksten, maar vooruitgang voor iedereen", zei Jesse Klaver tijdens de lancering van de partij.

PRO tracht zich in te zetten voor betaalbare levensmiddelen en een groene toekomst, deelde Klaver tijdens zijn speech. De roepnaam van de nieuwe partij noemt hij 'passend', “omdat we niet tegen zijn, maar met hoop en optimisme strijden vóór een eerlijk Nederland.”

De partij lanceert tegelijkertijd met hun nieuwe roepnaam een 'Progressief Pleidooi', waarin de koers van de nieuwe partij wordt omschreven. “We staan waar we horen te staan: trots links van het midden. We koesteren de waarden van eerlijkheid en rechtvaardigheid. We zijn altijd op zoek naar samenwerking, maar ook bereid de strijd aan te gaan als we vinden dat we daarmee bijdragen aan vooruitgang", aldus PRO.

Nieuw logo brengt stromingen samen

Het logo van Progressief Nederland, een groene roos, is bedoeld als een verwijzing naar de twee stromingen waaruit de partij voortkomt. "We zijn een beweging van groene sociaaldemocraten."

Beeld: Progressief Nederland (PRO)

Het nieuwe logo van de partij. Beeld: Progressief Nederland (PRO)

Partijvoorzitters Katinka Eikelenboom en Esther-Mirjam Sent stellen vast dat de nieuwe partij 103.000 individuele leden heeft. Dat betekent dat Progressief Nederland in ledental de grootste partij van Nederland wordt, ook in de gemeenten en in de Eerste Kamer. "Als we hard werken en trouw blijven aan onszelf, dan kunnen we bij de volgende verkiezingen ook de grootste partij worden in de Tweede Kamer", aldus Klaver.

Door Nina Laurens

