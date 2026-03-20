Nieuwe naam GroenLinks-PvdA mogelijk al uitgelekt

Beleid

Vandaag, 17:32

De nieuwe naam van de fusiepartij van GroenLinks en de PvdA lijkt al uitgelekt. BNR meldt dat het sterke aanwijzingen heeft gevonden dat de partij verdergaat als 'Progressief Nederland'.

Dat juist deze naam rondzingt, komt niet uit de lucht vallen. BNR ontdekte dat het domein progressiefnederland.nl recent is aangepast. Uit gegevens van de SIDN blijkt dat de registratie op 17 maart is gewijzigd en dat het e-mailadres van de PvdA als eigenaar staat vermeld.

Dat voedt de verwachting dat dit de nieuwe naam wordt van de gezamenlijke partij. Officieel is daar nog niets over bevestigd. Groenlinks-PvdA zelf houdt de lippen nog stijf op elkaar. Vrijdagochtend maakten ze alleen bekend dat de officiële naam op 26 maart wordt gepresenteerd.

Intussen is ook duidelijk wie de nieuwe partij gaat leiden. Na de tegenvallende verkiezingsuitslag vorig jaar nam Jesse Klaver het leiderschap over van Frans Timmermans. Klaver lijkt daarmee ook het gezicht te worden van de fusiepartij onder de nieuwe naam.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

