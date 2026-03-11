Volg Hart van Nederland
GL-PvdA groeit door 'te rechtse koers' D66: vijf zetels in de plus

Vandaag, 18:05

Stel de Tweede Kamerverkiezingen zouden vandaag opnieuw worden gehouden, dan zou het best zo kunnen zijn dat GL-PvdA als grootste partij uit de bus zou komen. Dat blijkt de nieuwste zetelpeiling van onderzoeksbureau Ipsos.

Hoe de partijen het gaan doen tijdens de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart valt nog te bezien. Ook de opkomst is nog een groot vraagteken. Hoe er wordt geprobeerd om jongeren enthousiaster te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen zie je hier:

Vijf zetels

De partij van Jesse Klaver zou vijf zetels winnen ten opzichte van de daadwerkelijke uitslag van oktober vorig jaar, als Nederlanders nu weer naar de stembus gaan. Het overgrote deel van die extra stemmen komt op conto van mensen die op D66 hebben gestemd tijdens de afgelopen verkiezingen. De switch is uit te leggen door de voornamelijk rechtse wending die de nieuwe coalitie heeft gemaakt. D66 stemmers willen de partij daar voor straffen door over te stappen op het linksere alternatief GL-PvdA.

Ook PVV levert in

Daarnaast laten de cijfers van Ipsos zien dat de PVV ook inlevert. De kiezer vindt dat de partij te weinig plannen waarmaakt. Deze stemmers lopen over naar partijen als Forum voor Democratie en JA21.

