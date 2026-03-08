CDA-lijsttrekker Landgraaf achterna gezeten en bedreigd tijdens flyeren

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur gaan lokale politici massaal de straat op. Zo ook CDA-lijsttrekker Stijn Kropman. Maar zijn avondrondje flyeren in het Limburgse Landgraaf liep totaal anders dan verwacht. Een groepje jongeren begon te schreeuwen en zette de achtervolging in. "Eentje trok een mes."

Het is zaterdagavond en Kropman is bijna klaar met zijn campagnerondje. Hij loopt in zijn eentje langs een groepje jongens op fatbikes. "Ze riepen wat onverstaanbaars. Ik dacht gelijk: wat een ongure types", blikt de lijsttrekker een dag later terug. "Ineens riep er eentje: 'Dat is hem!' Toen zetten ze de achtervolging in."

Mes

Kropman zet het op een lopen. Hij meent ook een van de jongens met een mes te hebben gezien. Dan komt er een vrouw de straat in gelopen. "Dat is mijn geluk geweest. Toen ze zagen dat ik niet meer alleen was, haakten ze af."

Snel is de Landgraver naar huis gevlucht. Een dag later zit de schrik er nog goed in. "Dat dit gebeurt in je eigen wijk, is diep triest. Ik heb vannacht amper kunnen slapen." Kropman staakt tijdelijk de campagne voor de verkiezingen. "En als ik weer de straat op ga, doe ik dat niet meer 's avonds of alleen."

Fatbikeverbod

Waarom de jongeren het op hem gemunt hadden, is gissen. Wel heeft de CDA'er een vermoeden. "Toevallig hebben we een dag voordat het gebeurde een filmpje online gezet waarin we pleiten voor een fatbikeverbod in de drie winkelcentra van Landgraaf." In de campagnevideo laten ze zich ook kritisch uit over overlastgevende jongeren.

De politie bevestigt het incident en doet onderzoek. Vooralsnog is er niemand aangehouden. Omdat het om een bedreiging van een politicus gaat, kunnen de straffen die worden geëist hoger uitvallen. "Driemaal zo hoog", zegt een politiewoordvoerder.