'Verbazing om kosten bezoek Yeşilgöz aan marineschip: bijna ton voor één dag'

Een eendaags bezoek van minister van Defensie Dilan Yeşilgöz aan marineschip Zr. Ms. Evertsen kostte flink wat geld. Omdat er geen regeringsvliegtuig beschikbaar was, huurde Defensie een privéjet. Kosten: 92.997 euro voor één dag. Dat meldt RTL Nieuws.

Het bezoek vond plaats op 16 maart en ging in etappes. Eerst vloog Yeşilgöz naar Cyprus, daarna volgde een helikoptervlucht naar het schip. Omdat alles op één dag moest gebeuren, viel een lijnvlucht af.

Alles volgens de regels verlopen, meldt het ministerie aan RTL Nieuws. Zowel de Gulfstream als militair vervoer waren niet beschikbaar. Daarom werd via een tenderprocedure een civiel vliegtuig ingehuurd, iets wat volgens Defensie vaker gebeurt.

De delegatie bestond uit negen mensen. Naast de minister, gingen de Commandant der Zeestrijdkrachten, de Commandant Joint Force Command, en een cameraman van Defensie mee. Per persoon kostte de vlucht 10.333 euro, aldus RTL Nieuws. De totale prijs werd daarmee 92.997 euro.

Kritiek

In Den Haag is veel kritiek op de kosten. CDA-leider Henri Bontenbal noemt het tegenover RTL Nieuws "zonde van het geld". Kati Piri (GroenLinks-PvdA) zegt: "Dit is waarschijnlijk het duurste instagramfilmpje ooit van een Nederlandse politicus. Betaald door de belastingbetaler." Ook PVV’er Gidi Markuszower vindt dat er meer terughoudendheid verwacht mag worden, en SP'er Sarah Dobbe noemt de uitgave "bizar".

Het ministerie stelt dat het gebruikelijk is dat bewindspersonen militairen bezoeken, zeker kort nadat een missie start. Schip Zr.Ms. Evertsen maakt deel uit van een internationale missie rond Cyprus, gericht op het beschermen van het oostelijk deel van de Middellandse Zee en Cyprus tegen Iraanse drones en raketten.