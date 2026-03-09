Nederland stuurt marineschip Evertsen naar Middellandse Zee

Het marineschip Zr. Ms. Evertsen gaat definitief naar het oosten van de Middellandse Zee. Het luchtverdedigings- en commandofregat vertrok vorige week al die kant op, maar een formeel besluit over de inzet moest nog worden genomen.

De Evertsen wordt ingezet op verzoek van Frankrijk. Dat land heeft vanwege de onrust in het Midden-Oosten een aanzienlijke vloot naar de regio gestuurd. Onder meer het vliegdekschip Charles de Gaulle is samen met het Nederlandse schip onderweg. Wanneer het fregat op de bestemming aankomt kan Yeşilgöz "nu exact nog niets over zeggen. Maar ze zijn alvast mee gaan varen om zich te kunnen prepositioneren."

Verdediging van bondgenoten

In principe blijft het schip tot begin april in de regio. Defensieminister Dilan Yeşilgöz (VVD) benadrukt dat het gaat om een verdedigingsmissie, onder meer voor het eiland Cyprus. Dat werd eerder aangevallen door Iran met drones. Die vormen volgens de ministers nu ook de voornaamste dreiging in het gebied. Dat schrijven Yeşilgöz en buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

"Het is echt gericht op het verdedigen van onze bondgenoten", zei Yeşilgöz tegen verzamelde pers. "Van een offensieve missie is geen sprake." Volgens de minister is het schip toegerust op de risico's in het gebied. "Het kan dreigingen vanuit de lucht vanaf verre afstand al detecteren en daarmee bondgenoten waarschuwen." Aan boord zijn ongeveer 170 mensen.

Het kabinet denkt niet dat Nederland vanwege de inzet in grotere mate een doelwit wordt voor Iran. Wel kunnen Nederlanders in Iran groter gevaar lopen door de missie, en speelt Nederland zich mogelijk in de kijker voor bijvoorbeeld aan Iran gelieerde hackers. Toch denkt het kabinet dat Iran vooral zal kijken naar de Verenigde Staten en Israël, die de aanval op het land begonnen.