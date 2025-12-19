Huwelijksaanzoek en blije gezichten bij terugkeer mariniers na NAVO-missie

Marineschip Zr.Ms. Van Amstel keert na maanden, vlak voor de start van de feestdagen, terug naar de thuisbasis Den Helder. Het vlootverband patrouilleerde in de Oostzee en de Noorse Zee, onder meer om de zichtbaarheid en paraatheid van de NAVO op zee te tonen.

De mariniers worden bij het aanmeren opgewacht door vrienden en familie, die hen 3,5 maand hebben moeten missen. Voor korporaal Kevin was de terugkomst extra bijzonder. Vlak na zijn eerste stap op vaste land vroeg hij zijn vriendin ten huwelijk. De twee leerden elkaar via het werk kennen. "Ze zei ja", zegt hij blij tegen Hart van Nederland. Zijn vriendin had het aanzoek totaal niet verwacht, maar is dolblij.

Kerst vieren

Langs de waterkant staan ook andere familieleden te wachten, zoals de ouders van Stef. "We zijn zo blij dat we hem weer in onze armpjes kunnen sluiten. 3,5 maand is ook echt wel even lang." Samen kerst vieren is belangrijk voor het gezin. "Daarom zijn we helemaal blij dat hij er weer is."

Nederland had dit jaar het commando over de patrouille, bedoeld om te laten zien dat de NAVO paraat is een duidelijk signaal af te geven aan Rusland. De Van Amstel is het laatste schip van de vier Nederlandse schepen die elkaar dit jaar aflosten. "Nederland heeft weer aan zijn NAVO-verplichtingen voldaan voor dit jaar", aldus commandant Arjen Warnaar.