Nederlandse commandant NAVO-vloot: 'Russische dreiging is serieus, maar beheersbaar'

De Nederlandse marinecommandant Arjen Warnaar, die leiding geeft aan een NAVO-vlootverband op de Noord- en Oostzee, is niet direct onder de indruk van de recente confrontaties met Russische eenheden. "We houden elkaar gewoon over en weer in de gaten", zegt hij nuchter.

Commandeur Warnaar is commandant van de SNMG1, een NAVO-groep die de onderzeese infrastructuur beschermt en saboteurs moet afschrikken. Zijn vlaggenschip, de Zr. Ms. Tromp, ligt dit weekend in Rotterdam voor een kort bezoek. “Even vers fruit inslaan, familie en vrienden knuffelen en een avondje stappen”, aldus zijn woordvoerder.

Toegenomen spanning voelbaar aan boord

Volgens overste Dennis Oorburg, die het bevel voert over de Tromp, staat de bemanning onder extra druk. De dreiging vanuit Rusland is toegenomen, en dat merken ook de familieleden thuis. Matroos Jens is blij dat hij niet alles hoort van het thuisfront: "want dat zou het ook moeilijker maken voor mezelf". Toch voelt hij zich veilig aan boord: "door alle nieuwe wapensystemen en nieuwe sensoren die we aan boord krijgen, voel ik me zelf ook veiliger."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Russische vliegtuigen hebben NAVO-eenheden in het vizier genomen – zelfs 'aangestraald', een militaire term voor het voorbereiden van vuur. Toch blijft Warnaar nuchter: "Uiteindelijk zijn we gewoon informatie over elkaar aan het verzamelen." Volgens hem gaan NAVO en Rusland op zee nog altijd "professioneel" met elkaar om.

Warnaar geeft aan dat hij weet in welke hoek de kabelsaboteurs te zoeken zijn, maar stuit soms op juridische grenzen. Toch verwacht hij dat die zullen schuiven als de nood toeneemt. "We mogen drugssmokkelaars in de Caraïben nu ook op volle zee onderscheppen. Kwestie van goede afspraken maken."

Zondag vertrekt de Tromp weer voor een nieuwe patrouille. Maar ook tijdens het havenbezoek blijft de NAVO-vloot actief. "De Russen hebben geen vrij spel", benadrukt Warnaar.

Hart van Nederland/ANP