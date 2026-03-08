Nederlandse militairen oefenen in Noorwegen voor Russische invasie

Nederlandse militairen spelen de komende dagen na hoe ze binnengevallen Russische troepen uit Noorwegen kunnen verjagen. Commandant George Pastoor noemt het geen oefening meer, maar een "repetitie".

Het is zeker niet voor het eerst dat Nederland meedoet aan NAVO-oefening Cold Response. Maar "we zijn ons er veel meer van bewust" dat het weleens niet bij oefenen zou kunnen blijven, zegt Pastoor vanaf amfibisch transportschip Johan de Witt. Rusland en Europa staan weer recht tegenover elkaar, en Ruslands belangrijkste marinehavens liggen vanuit Noord-Noorwegen gezien om de hoek.

Het marineschip Zr.Ms. Johan de Witt vertrok vorige maand naar Noorwegen voor de grootschalige NAVO-oefening:

1:36 Nederlandse mariniers trainen in Noorse ijzige kou om Rusland af te schrikken

Dreiging uit zee

Als het ooit oorlog wordt, zal Rusland zijn toegang tot volle zee willen beschermen. Bovendien: "Als een Russische onderzeeër om de Noordkaap vaart, dan kijk je echt recht naar de haven van Rotterdam. Daar zit niks meer tussen." De Russische marine zou het hart van West-Europa in het vizier hebben en de cruciale verbindingslijnen met de Verenigde Staten afsnijden.

Om zich daarop voor te bereiden, doen Noorwegen en een dozijn bondgenoten vanaf zondag anderhalve week lang alsof ze een invasiemacht moeten verdrijven. Die moet "uiteraard" Rusland verbeelden. Pastoor en zijn mensen landen op de ijzige en ontoegankelijke Noorse kust om de kruisraketten en luchtafweer uit te schakelen waarmee de bezetters de NAVO op afstand willen houden. Later vallen ze de invasietroepen van opzij aan, terwijl de geallieerde hoofdmacht elders tegen ze oprukt.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Cold Response moet een boodschap afgeven, zegt de Nederlandse commandant. "Hé, kijk eens wat wij kunnen. Haal het niet in je hoofd om ons aan te vallen." Dat doen ze "dichtbij genoeg om een duidelijk signaal af te geven". Maar dan weer "niet echt aan de grens, we willen ook niet provoceren".