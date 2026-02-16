Nederlandse mariniers trainen in Noorse ijzige kou om Rusland af te schrikken

Het marineschip Zr.Ms. Johan de Witt vertrekt maandag naar Noord-Noorwegen voor de grote NAVO-oefening Cold Response. Aan de oefening doen ongeveer 25.000 militairen uit 14 landen mee, onder wie de Verenigde Staten. Er wordt geoefend op land en op zee rond Noorwegen en Finland.

Volgens Defensie is het doel om Rusland af te schrikken en te laten zien dat de NAVO-landen samen sterk staan. Afgelopen week maakte de NAVO bekend dat Cold Response voortaan onderdeel is van het bredere programma Arctic Sentry. Daarmee wil het bondgenootschap zijn aanwezigheid in het hele Arctisch gebied vergroten.

Naast het marineschip gaan ook militairen van het Korps Mariniers en het Defensie Helikopter Commando mee. Zij nemen twee gevechtshelikopters mee. De oefening begint op 9 maart en duurt tot 20 maart.