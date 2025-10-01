Voor het eerst in 10 jaar krijgt de Marine een nieuw schip: neem een kijkje

Voor het eerst in tien jaar is er woensdag een nieuw marineschip officieel in de vaart genomen: Zr.Ms. Den Helder. Het Combat Support Ship bevoorraadt op zee met brandstof, munitie, voedsel en reserveonderdelen, en heeft zelfs een eigen hospitaal. Woensdag was de officiële indienststelling in thuishaven Den Helder. Tijdens de ceremonie is ook de oorlogswimpel gehesen, een eeuwenoud ritueel dat het schip officieel inzetbaar maakt.

Het nieuwe schip kostte bijna een half miljard euro en komt op een belangrijk moment. Sinds het uit dienst nemen van de Amsterdam in 2014 had de marine geen echt bevoorradingsschip meer. De Karel Doorman nam die taak over, maar viel meerdere keren langdurig uit. Binnen de marine klonk het al snel: "één is géén", aldus de website Marineschepen.nl. Met de komst van Zr.Ms. Den Helder krijgt de vloot weer vaste slagkracht.

Oorlogswimpel

Zr.Ms. Den Helder is 179 meter lang en biedt ruimte aan 76 vaste bemanningsleden en 80 opstappers. Aan boord bevindt zich ook een Role 2-hospitaal waar operaties uitgevoerd kunnen worden, en is er plaats voor 20 containers. Eind vorig jaar voer het schip van de werf in Roemenië naar Nederland, te zien in de video hieronder.

Tijdens de ceremonie wordt zoals de traditie wil de oorlogswimpel gehesen; vanaf dat moment is het schip inzetbaar voor nationale en bondgenootschappelijke operaties, aldus de marine.

De komende periode staat in het teken van trainen en gereed stellen, en vanaf 2026 is het schip operationeel. Daarna vaart het eerst naar het Caribisch gebied voor warmweerbeproevingen, om te testen hoe de systemen presteren onder tropische omstandigheden.