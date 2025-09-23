Terug

17 jaar? Dan krijg je dinsdag de dienstplichtbrief en een enquête van Defensie

Ben je 17 jaar? Grote kans dat je dinsdag de dienstplichtbrief krijgt. Maar je krijgt niet alleen de brief, defensie stuurt ook een enquête mee bij de jaarlijkse brief. In de brief staat dat jongeren zijn ingeschreven voor de militaire dienstplicht, waarvoor ze trouwens niet worden opgeroepen. Met de vragenlijst kunnen jongeren aan defensie aangeven waar hun voorkeuren en kwaliteiten liggen.

Gaat dat jongeren geïnteresseerder maken? Leerlingen van de VeVa-opleiding, waar jongeren worden klaargestoomd voor een toekomst bij defensie, vertellen hoe ze daarover denken in bovenstaande video.

Minister Ruben Brekelmans van Defensie hoopt dat veel mensen de enquête invullen, al is het niet verplicht. De vragenlijst is naar Zweeds voorbeeld gemaakt. Daar heeft het tot veel enthousiasme voor defensie geleid en de VVD-minister hoopt dat ook in Nederland te bewerkstelligen. Volgens Brekelmans kan zo sneller contact worden gelegd met enthousiaste jongeren.

Niet het juiste signaal?

De militaire vakbond ACOM vindt een enquête echter te soft, en dat defensie met de boodschap 'je hoeft geen militair te zijn om bij het leger te werken' de plank misslaat. Dat is niet het juiste signaal, aldus ACOM. Brekelmans stelt dat jongeren nodig zijn voor de gewenste groei van de krijgsmacht. In 2030 moet het aantal werknemers met 25.000 groeien tot 100.000. Nu komen er ongeveer 4000 mensen per jaar bij volgens de minister, maar het moet sneller, zei hij.

