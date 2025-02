Gezinnen in Smilde in onzekerheid: moeten ze wijken voor Defensie?

De inwoners van het Drentse dorp Smilde zitten al ruim een jaar in spanning. Defensie overweegt de uitbreiding van oefenterrein De Haar en heeft zeven mogelijke locaties op het oog. Voor verschillende gezinnen in Smilde hangt er daardoor een groot vraagteken boven hun toekomst. Ze zouden mogelijk moeten verhuizen, maar dat horen ze op z’n vroegst pas in mei. Die onzekerheid is slopend voor Hanneke en haar gezin. "Wij willen hier niet weg."

Het gezin van Hanneke Broer woont in een huis dat al decennialang in de familie is. "We hebben net een nieuwe schuur gebouwd om het huis toekomstbestendig te maken," vertelt ze. Maar nu dreigt hun woning misschien plaats te moeten maken voor extra ruimte voor Defensie. "Sinds begin vorig jaar leven we in onzekerheid. We weten niet of we moeten verhuizen of dat we Defensie als buurman krijgen. Ons leven staat stil."

In eerste instantie zou er begin 2025 duidelijkheid komen, maar dat is uitgesteld naar mei. "Dat moesten we ook via de media horen en daarna pas via de gemeente. Het ging eigenlijk via-via," vertelt Hanneke aan Hart van Nederland. "Van Defensie horen wij niets." Direct schoten er vragen door haar hoofd. "Wat betekent dit voor ons? Krijgen wij Defensie als buren? Zitten we straks tussen de explosies? Het is voor ons onduidelijk wat er op dit moment gaat gebeuren."

Ook de familie Dikboom maakt zich grote zorgen. Zoon Gert Jan wil het akkerbouwbedrijf van zijn ouders overnemen, terwijl dochter Marieke de boerderijwinkel runt. Maar als Defensie besluit hun grond op te eisen, verdwijnt niet alleen hun huis, maar ook hun bron van inkomsten en toekomstperspectief. "Onze droom om het familiebedrijf voort te zetten, dreigt in duigen te vallen," zegt Marieke. "We vragen al maanden om duidelijkheid."

Een grote puzzel

Defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) zegt dat er nog geen beslissingen zijn genomen. "We zijn een grote puzzel aan het leggen wat betreft defensie-uitbreidingen. We willen dit zorgvuldig doen en nemen daarom de tijd om onderzoeken en berekeningen af te ronden." Volgens het Hart van Nederland-panel is de steun voor uitbreiding van het defensieterrein fors. 63 procent van de deelnemers is voor uitbreiding, zelfs als dat in hun eigen omgeving is, 26 procent is tegen.

Hanneke benadrukt dat ze niet tegen Defensie is. "We snappen dat de situatie in de wereld verandert en dat er meer geïnvesteerd moet worden in defensie. Maar dat zou niet ten koste mogen gaan van onze huizen en bedrijven. Zeker niet omdat wij zien dat er al weinig gebruik wordt gemaakt van de ruimte die ze nu hebben." Ze hoopt snel duidelijkheid te krijgen. "Wij willen gewoon weten waar we aan toe zijn."