Carnavalsverenigingen protesteren tegen plannen munitiedepot: 'Er zal veel moeten verdwijnen'

De Twentse carnavalsverenigingen De Keistenen (Agelo), N Lesten Stuiver (Rossum) en De Knollentrekkers (Weerselo) slaan zaterdag de handen ineen tijdens een "ludiek" protest. Ze zijn het niet eens met de plannen voor de mogelijke komst van een grootschalig munitiedepot van Defensie en willen dat met veel bombarie kenbaar maken.

Met drie knallen uit carbidbussen worden de plannen symbolisch en op ludieke wijze naar Staphorst geschoten. Daar staan ze, onder bepaalde voorwaarden, wél open voor de plannen en hebben ze zich vrijwillig aangeboden. Voor het buurtschap Agelo en de dorpen Weerselo en Rossum zouden de plannen betekenen dat tientallen gezinnen moeten vertrekken, meerdere agrarische bedrijven verdwijnen en ook nieuwbouwplannen in gevaar komen.

Toekomst onzeker

Dat geldt ook voor het familiebedrijf van de 26-jarige Kirsten. Al sinds 1800 runt haar familie een melkveebedrijf met 110 koeien. Ze droomt ervan het bedrijf samen met haar vriend over te nemen, maar door de plannen van Defensie is het onzeker of dat nog kan.

"Als deze plannen doorgaan, is niet alleen mijn toekomst als boerin weg, maar ook de plek waar ik later wil gaan wonen", vertelt Kirsten aan Hart van Nederland. "Dat laat ik niet zomaar gebeuren."

Tijdens de actie worden grote kaarten getoond die de impact op het gebied visualiseren. Ook de wethouder is aanwezig om zijn zorgen uit te spreken over de gevolgen voor de dorpen en hun inwoners.