F-35-herrie in Flevoland: actiegroep trekt met ‘lawaaikaravaan’ door provincie

Oorverdovend hard en zo luid dat een normaal gesprek buitenshuis onmogelijk wordt. Als het aan de boeren van actiegroep Stop Defensie Lelystad ligt, worden er géén F-35-straaljagers gestationeerd op Lelystad Airport. Om hun actie kracht bij te zetten, trekken ze deze week met een 'lawaaikaravaan' door de provincie.

Woensdag trekt de groep door Swifterbant, in het noorden van Flevoland, om bewoners 'kennis te laten maken' met het geluid van de straaljagers. "Daar worden we niet blij van, zeker als je dit geluid 's avonds hoort," zegt een bewoner. "We hebben hier al last van de windmolens, die horen we ook al duidelijk. En dan zou je dit er nog bij krijgen."

Meerdere keren per dag

De actiegroep ervoer vorige week zelf de ‘enorme geluidsbelasting’ van de F-35 tijdens een bezoek aan de vliegbasis in Leeuwarden. Nu willen ze inwoners van Lelystad, Dronten, Zeewolde, Biddinghuizen en Swifterbant confronteren met het dreigende lawaai. Met een grote aanhanger vol luidsprekers, die het geluid van de straaljagers nabootsen, trekken ze door de regio. Op volle sterkte laten ze het gebulder horen. "Dit is wat de bewoners hier mogelijk meerdere keren per dag gaan horen."

Als het aan Defensie ligt, komen er vier F-35’s op Lelystad Airport. "Die willen ze in de ochtend laten vliegen, later die ochtend weer laten terugkeren en in de middag hetzelfde. Dat zijn zestien vliegbewegingen per dag, vijf dagen per week, boven wijken zoals deze," zegt Pieter de Vries.

Niet in mijn achtertuin

De komst van de F-35’s is niet het enige plan van Defensie voor Flevoland. Volgens de actiegroep staan ook een superkazerne en een munitiedepot op de planning, wat ten koste zou gaan van landbouwgrond. Daarnaast staat Lelystad Airport nog steeds op de radar voor vakantievluchten. "Straaljagers én vakantiegangers? Dat is gewoon te veel voor deze regio," zegt De Vries.

De actiegroep krijgt veel steun van de bewoners van Swifterbant. "Wij willen dit geluid hier niet. Ik snap dat Defensie dit belangrijk vindt, maar nu het ons aangaat, heb ik het liever niet," zegt een bewoonster.

De petitie tegen het plan is inmiddels al 900 keer ondertekend.