Russisch fregat in Nederlands deel Noordzee, nieuw marineschip Zr.Ms. Den Helder alert

Verkeer

Vandaag, 21:32

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Den Helder heeft zaterdag een Russisch fregat gevolgd op de Noordzee. De Koninklijke Marine meldt dat het fregat Neustrashimy samen met een Russisch koopvaardijschip door de Nederlandse Exclusieve Economische Zone voer richting het Kanaal.

De Den Helder voerde op de Noordzee testen uit met de NH90-helikopter. Het schip is begin dit jaar door prinses Amalia gedoopt, maar is nog niet officieel in gebruik genomen. Dat gebeurt volgende week. De bijna 180 meter lange Den Helder is het nieuwe bevoorradingsschip van de marine en zal marineschepen wereldwijd voorzien van brandstof, munitie, water, voedsel en reserveonderdelen.

ANP

