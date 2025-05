Marineschip Zr.Ms. Tromp is terug na 5 maanden: familieleden opgelucht en trots

Zr.Ms. Tromp is woensdag teruggekeerd in Den Helder na 5 maanden inzet voor de NAVO in de Noordzee, Oostzee en het Arctisch gebied. Het fregat maakte deel uit van Standing NATO Maritime Group 1, dat opereerde in een regio waar de spanningen rond Russische activiteit toenemen.

Aan boord hield de bemanning toezicht, voerde patrouilles uit en nam deel aan internationale oefeningen. De omstandigheden waren wisselend: van stille diplomatie tot verhoogde paraatheid. Volgens Defensie verliep de missie volgens plan en is een duidelijke bijdrage geleverd aan maritieme veiligheid.

Aan de kade stonden woensdag familieleden klaar: opgelucht, maar vooral trots, is te zien in bovenstaande video.