Prinses Amalia doopt marineschip Den Helder bij eerste solotaak

Prinses Amalia voert zaterdag haar eerste officiële solotaak uit. De 21-jarige Prinses van Oranje doopt in Vlissingen het marineschip Den Helder, zonder de aanwezigheid van haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Het Combat Support Ship (CSS) Den Helder wordt het nieuwste bevoorradingsschip van de Koninklijke Marine. Het schip, bijna 180 meter lang, zal wereldwijd marineschepen voorzien van brandstof, munitie, water, voedsel en reserveonderdelen. Daarnaast kan het worden ingezet bij de bestrijding van drugshandel en bij noodhulp en vluchtelingenstromen.

Wat staat Amalia allemaal te wachten als troonopvolgster? Je ziet het in de video bovenaan.

Officiële taken

Sinds haar achttiende heeft Prinses Amalia al verschillende officiële taken uitgevoerd. Ze werd geïntroduceerd bij de Raad van State, woonde Prinsjesdag bij en reisde met haar ouders naar het Caribisch deel van Nederland. Zaterdag is voor het eerst dat ze een taak uitvoert zonder een van hen aan haar zijde.

Haar zus, Prinses Alexia, ging haar in 2023 al voor. Zij doopte toen in Rotterdam de sleephopperzuiger Vox Alexia van Van Oord. Ook Amalia treedt met deze doop in koninklijke voetsporen: haar oma, Prinses Beatrix, had in 1955 haar eerste officiële solotaak toen zij in Amsterdam de olietanker Vasum doopte.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP