Grote meerderheid wil terugkeer dienstplicht, jongeren juist fel tegen

Een meerderheid van de Nederlanders ziet het wel zitten dat de dienst- en opkomstplicht weer terugkomen. Dat blijkt uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel. 62 procent is voor het herinvoeren, terwijl 32 procent het een slecht plan vindt. 6 procent heeft geen mening.

Vooral jongvolwassenen zijn veel kritischer. Van de mensen onder de 30 jaar is slechts 23 procent voor het terughalen van de opkomstplicht, terwijl 67 procent tegen is. De overige 10 procent van deze groep zegt geen mening te hebben.

Vanaf dinsdag krijgen alle 17-jarigen een enquête meegestuurd bij de jaarlijkse dienstplichtbrief. Minister Ruben Brekelmans (VVD) hoopt zo sneller in contact te komen met jongeren die enthousiast zijn over Defensie. Uit ons panel blijkt dat 59 procent van de Nederlanders dit een goed idee vindt, terwijl 30 procent ertegen is en 11 procent het niet weet. De minister benadrukt dat Defensie de komende jaren tienduizenden extra mensen nodig heeft om de krijgsmacht te laten groeien.