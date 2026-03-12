Marineschip zonder werkend kanon naar Cyprus: 'Voel me bedonderd'

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Evertsen is naar het oosten van de Middellandse Zee gestuurd om NAVO-bondgenoten te helpen beschermen in het conflict in het Midden-Oosten. Maar opvallend details: het kanon aan boord werkt niet. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie bevestigt dat in een brief aan de Tweede Kamer. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver geeft aan zich 'bedonderd' te voelen door het kabinet.

Het fregat moet onder meer bijdragen aan de verdediging van Cyprus tegen dreigingen uit de lucht, zoals raketten en drones. Nederland stuurt het schip mee met een internationale vloot rond het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle. Vorige week werd nog een Britse basis op Cyprus geraakt door een Iraanse Shahed-drone.

Het defecte kanon kwam naar buiten nadat het AD hierover berichtte. Kamerleden vroegen daarop om uitleg van de minister. Volgens Yeşilgöz is de Tweede Kamer daar vooraf niet over geïnformeerd "uit veiligheidsoverwegingen".

Eerder deze week lichtte Yeşilgöz nog toe dat de Kamer het voorstel van het kabinet steunt om het fregat naar de Middellandse Zee te sturen:

1:19 Defensieminister Yeşilgöz over inzet Nederlands fregat: 'Is een verdedigingsmissie'

'Kamer wist er al van'

Het gaat om een nieuw 127 millimeterkanon dat ongeveer een jaar geleden op het schip is geplaatst. Het wapen is nog niet aangesloten op de systemen aan boord en kan daarom niet worden gebruikt.

"Het kanon waarop gedoeld wordt in de media is geschikt om vijandelijke schepen op afstand te houden of doelen aan de kust uit te schakelen", schrijft Yeşilgöz aan de Kamer. "Dat is echter niet nodig voor het doel van deze missie, gericht op luchtverdediging."

'Bedonderd door kabinet'

De uitleg van de minister leidt tot stevige kritiek in Den Haag. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver zegt dat hij zich misleid voelt doordat het probleem niet eerder is gemeld. "Plat gezegd voel ik me gewoon bedonderd", zei hij tijdens het debat in de Tweede Kamer. Volgens Klaver had de minister deze informatie moeten delen voordat de Kamer instemde met de missie.

"Als Kamer besluiten wij niet lichtzinnig over de inzet van militairen", zegt Klaver. Aan zo'n besluit gaan volgens hem "de meest intensieve besprekingen" binnen fracties vooraf. Dat een dag na de stemming via de media naar buiten komt dat er iets op het schip niet in orde is, steekt hem. Dat het kanon voor de missie niet nodig is, maakt voor hem geen verschil.

Volgens de defensieminister had de Kamer en dus ook Klaver kunnen weten dat het kanon nog niet werkte. Haar voorganger maakte daar op 21 mei 2025 al melding van.